Gestaakt duel Ajax-FC Groningen dinsdag uitgespeeld in leeg stadion

Foto: Rudolphous - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70423375

Het restant van de Eredivisiewedstrijd Ajax-FC Groningen, die zondagavond in de vijfde minuut werd gestaakt vanwege vuurwerk op de tribunes, wordt komende dinsdagmiddag uitgespeeld.

De KNVB heeft zondagavond besloten dat het duel dinsdag om 14.30 uur wordt hervat in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Dit zal gebeuren in een leeg stadion.

De wedstrijd werd aanvankelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Hoewel de spelers kort daarna terugkeerden uit de kleedkamers en de wedstrijd hervat werd, ging het vrijwel direct opnieuw mis met fakkels. Daarop besloot scheidsrechter Bas Nijhuis bij een 0-0 stand tot definitieve staking.

Ruim 1.200 FC-supporters waren naar Amsterdam afgereisd. Zij zijn na afloop uitvoerig bedankt door de selectie en de staf van de FC. Ajax biedt in een statement op haar website excuses aan: “Wij vinden het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd. Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel. Wij nemen nadrukkelijk afstand van dit wangedrag. Vuurwerk hoort niet in het stadion.” Ajax zegt met behulp van camerabeelden de daders op te willen gaan sporen. Mocht het tot identificatie leiden, dan zullen er tegen hen passende maatregelen genomen worden.