Gemeentebestuur houdt voet bij stuk: nieuwe roeibaan blijft onhaalbaar

Foto: Rieks Oijnhausen

Een nieuwe roeibaan in het POL-gebied (de polder Oosterland-Lappenvoort) komt er sowieso niet. Dat laat het gemeentebestuur weten, na nieuwe gesprekken met de provincie over mogelijke locaties voor een veilige roeibaan. Ook elders in Groningen lijkt een nieuwe roeibaan geen optie.

In het gesprek heeft de gemeente opnieuw duidelijk gemaakt dat een roeibaan niet past in het POL-gebied. Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en bedoeld voor natuurontwikkeling. Een baan van twee kilometer lang en zeven meter breed zou volgens de gemeente te veel schade veroorzaken aan onder meer het zeldzame kievitsbloemhooiland, moerasgebied en verschillende landschapselementen. Ook botst de baan met de functie van het gebied als waterberging.

De gemeente meldt verder in de brief dat de provincie tijdens het overleg heeft aangegeven dat de kansen voor een roeibaan op een andere locatie in de regio klein zijn. Door de druk op ruimte, klimaatopgaven en waterberging zijn nieuwe locaties moeilijk inpasbaar. Maar een baan buiten de stad is voor de roeiverenigingen geen optie, schrijft de gemeente. De eerdere baan in Harkstede werd te weinig gebruikt vanwege de afstand.

Het gemeentebestuur wil zich daarom richten op het verbeteren van de veiligheid op de bestaande roeilocaties, zoals het Noord-Willemskanaal. De gemeente gaat hierover in gesprek met de roeiverenigingen en betrokken instanties.