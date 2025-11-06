Gemeente wil zonnepark bij Meerstad en herstel oude rivier De Fivel

Foto: Joris van Tweel

Er komt bij Meerstad een zonnepark dat in de toekomst 80 duizend Groninger huishoudens van energie moet voorzien.

Er komt ook een batterijopslag en een aansluiting op het hoogspanningsstation van TenneT. Het park gaat Energielandschap Meerstad Noord heten. Om de overbelasting van het stroomnetwerk te verminderen gaan TenneT en Enexis ook nieuwe netstations bouwen.

De gemeente zegt dat tussen de panelen ruimte is voor natuur waar ook dieren in kunnen leven. Rond het zonnepark komt een brede zone met landbouwgebied. Het is ook de bedoeling dat de oude rivier De Fivel in ere wordt hersteld.

De totale investering is 210 miljoen euro. Het Energiebedrijf Groningen krijgt de regie bij het project. “Dit is energie die van ons is, en waar we allemaal beter van worden”, aldus wethouder Philip Broeksma. “In vele opzichten is dit project precies wat we willen in Groningen.”