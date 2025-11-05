Gemeente wil oud gemeentehuis Ten Boer nieuw leven geven, maar wel met huidige gebruikers

Foto: Google Maps - Streetview

Het oude gemeentehuis aan de Hendrik Westerstraat in Ten Boer krijgt, als het aan het Groninger college ligt, een grote opknapbeurt. Hoe die verbouwen eruit gaat zien is nog niet bekend, maar het gemeentebestuur vraagt woensdag om alvast 1,3 miljoen euro opzij te zetten om de plannen verder uit te werken.

Het voormalige gemeentehuis is deels een Rijksmonument. Ook heeft het een belangrijke functie in het dorp, want er worden bijvoorbeeld nog steeds huwelijken voltrokken. Het gebouw wordt sinds de herindeling in 2019 gebruikt door onder meer WIJ Groningen, de GGD, de Vereniging Groninger Gemeenten en het gebiedsteam van de gemeente zelf. Maar het pand is oud, slecht ingedeeld en niet energiezuinig. Ook moet het gebouw nog worden versterkt vanwege de aardbevingsschade.

Verhuizen van de organisaties naar andere plekken in het dorp is volgens de gemeente niet haalbaar of wenselijk, daarom blijven de gebruikers ook na de verbouwing in de boerderij gehuisvest. Daar komt waarschijnlijk ontmoetingsplek De Oude School (deels) bij. De organisatie uit het dorp is sinds de zomer op zoek naar een nieuwe locatie, omdat hun pand wordt gesloopt ten faveure van woningbouw.

De totale kosten voor de verbouwing worden geschat op 6,5 miljoen euro. Met het bedrag van 1,3 miljoen euro dat nu wordt gevraagd, kan de gemeente een programma van eisen en een ontwerp laten maken. Daarna volgt in 2027 een nieuw voorstel voor de daadwerkelijke verbouwing en opknapbeurt.