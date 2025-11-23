Gemeente versterkt strijd tegen designerdrugs: “Nieuwe wetgeving geeft ons extra handhavingskader”

Foto: Wijkagent Priscilla Eekhof via Instagram

De gemeente zet vol in op het weren en aanpakken van bedrijven die zich bezighouden met de verkoop van designerdrugs. Dat zegt burgemeester Roelien Kamminga (VVD) naar aanleiding van vragen van het CDA over tientallen sterfgevallen in het land.

Afgelopen week werd bekend dat er zeker 49 overlijdensgevallen gelinkt kunnen worden aan Funcaps, een website die designerdrugs verkocht. Van designerdrugs wordt gesproken als de chemische structuur van een verboden drug enigszins wordt aangepast, waardoor er als het ware een nieuw middel op de markt komt en bestaande wetgeving omzeild wordt. Voor de CDA-fractie, met raadslid Izaäk van Jaarsveld, was het nieuws aanleiding om de burgemeester hier opnieuw vragen over te stellen, omdat eerder onderzoek uitwees dat het drugsgebruik in de gemeente Groningen hoog ligt.

Van Jaarsveld introduceerde de vragen met een stevige aanval op de lokale politiek, die hij ervan beschuldigt de harde werkelijkheid te ontwijken. “Wanneer wordt gevraagd om strenger drugsbeleid omdat het drugsgebruik in onze gemeente tegen de plinten van het riool opklotst (…) dan duikt de Groningse politiek voor de harde werkelijkheid, voor gewetenloze criminaliteit en voor de toenemende onveiligheid die de normalisering van drugsgebruik met zich meebrengt,” stelde Van Jaarsveld. “Mijn fractie wil van het gemeentebestuur weten of ze tegen designerdrugs zijn of ineens op dit thema spontaan liberaal zijn geworden.”

Het raadslid vroeg het college vervolgens of het “bij machte, in staat en voornemens” is om de strijd tegen deze ondermijnende ‘bedrijvigheid’ op te sporen, te weren en te bestrijden.

Kamminga: “Herken mij niet in deze stevige woorden”

Burgemeester Kamminga deelde de zorg over de toename van synthetische drugs, maar nam afstand van de politieke toon. “Op basis van de vraagstelling lijkt het alsof we dit hier alleen maar toelaten, maar daar wil ik afstand van nemen. Ik herken dit niet, ook niet van mijn voorgangers”, aldus de burgemeester.

Zij benadrukte dat de politie wel degelijk stevig inzet op het onderwerp en wees op zichtbare resultaten: “Als u de krant regelmatig opent, dan ziet u berichten dat er keer op keer drugsvangsten worden gedaan. We zetten hier op in, niet alleen op de preventieve kant, waar het wat mij betreft wel begint, maar ook op de repressieve kant. Dit college neemt deze problematiek uitermate serieus.”

Nieuw handhavingskader

De burgemeester bood tevens perspectief door te wijzen op nieuwe landelijke wetgeving. “Het goede nieuws is dat sinds 1 juli 2025 extra groepen zijn toegevoegd aan de lijst met verboden middelen. Dat geeft ons een extra handelings- en handhavingskader om in te grijpen en dat doen we ook als gemeente. Wat niet mag, daar handhaven wij op.”

Over de CDA-vraag of het gebruik van designerdrugs een ‘vrije keuze’ moet zijn, stelde Kamminga dat het college het landelijke beleid volgt. “Voor designerdrugs geldt hetzelfde als reguliere drugs, dat drugsgebruik in algemene zin ongezond is. Niet voor niks hebben wij hier stevige preventieprogramma’s op staan en willen we voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar hiermee in aanraking komen.” Voor degenen die wel gebruiken, blijft het beleid gericht op “zorgvuldig gebruik” en de mogelijkheid tot testen bij twijfel.

De burgemeester concludeert dat de gemeente door het nieuwe handhavingskader en de inzet op zowel preventie als handhaving voldoende instrumenten in handen heeft om de ondermijning door designerdrugs te bestrijden.