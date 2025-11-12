Gemeente vergoedt vanaf volgend jaar ook juridische kosten voor non-binaire inwoners

De gemeente Groningen vergoedt vanaf 1 januari 2026 ook juridische kosten voor non-binaire inwoners die hun geslachtsregistratie willen aanpassen.

Sinds 1 januari 2023 kunnen trans- inwoners al kosteloos hun geslachtsregistratie en voornaam op bestaande identiteitsdocumenten laten aanpassen. Trans-inwoners konden sindsdien ook een vergoeding krijgen voor de verplichte deskundigenverklaring en het bijbehorende gesprek. Non-binaire inwoners kunnen sinds vorig jaar ook kostenloos een ‘X’ laten registreren als geslacht op hun identiteitsbewijs.

De aanvulling dekt nu ook extra juridische kosten die non-binaire inwoners soms moeten maken, bijvoorbeeld voor een deskundigenverklaring. Voor trans-inwoners geldt hetzelfde maximum van 250 euro voor de kosten van het gesprek met een deskundige.

De gemeente kiest er niet voor om de regeling met terugwerkende kracht in te voeren, dat wordt volgens het college te duur en te moeilijk. De kosten worden betaald uit de budgetten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Inwoners kunnen de vergoeding aanvragen bij de afdeling Burgerzaken aan de Kreupelstraat, via een declaratieformulier en bijgevoegde bewijzen van de gemaakte kosten. Meer informatie over de regeling staat op de gemeentelijke website.