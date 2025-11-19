Gemeente: ‘opvang Oekraïners verloopt goed, maar staat onder grote druk’

Foto: Jaron Bergsma

De opvangcapaciteit voor Oekraïnse ontheemden staat onder grote druk. Er blijven zich in de gemeente Groningen nieuwe ontheemden melden terwijl alle opvangplekken bezet zijn.

Volgens het college van B&W biedt Groningen onderdak aan zo’n 1.100 Oekraïnse ontheemden en verblijven daarnaast circa 600 ontheemden op een particulier adres. Daarmee voldoet Groningen ruimschoots aan de afspraken met het Rijk. Daarin is opvang gegarandeerd voor 925 personen.

Er zijn momenteel zes gemeentelijke opvanglocaties: in De Held (200 personen), Nescio Hotel Haren (270), Frascati (410), Avondsterlaan (62), Kastanjelaan (80) en Trompsingel (90). De gemeente werkt toe naar drie structurele locaties: de Eemsgolaan (225 plaatsen), Sint Petersburgweg (600) en Canadalaan (60). De noodopvanglocaties aan de Europaweg (350 plaatsen) en Gideonweg (140) blijven in gebruik tot de locatie aan de Sint Petersburgweg is opgeleverd. Die heeft echter te maken met vertraging.

Volgens de gemeente verloopt de opvang aan de Eemsgolaan goed en dat geldt ook voor de opvang van zestig alleenstaande minderjarigen aan de Canadalaan. De gemeente wil alle asielzoekers zo snel mogelijk actief laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dat gaat via taallessen en het stimuleren van (vrijwilligers)werk en dagbesteding.

De gemeente heeft dit jaar tot nu toe ruim 300 statushouders van passende woonruimte voorzien. De rest van dit jaar is er sprake van een uitdaging, gezien de toenemende druk op de woningmarkt en de beperkte beschikbaarheid van geschikte woningen. Het college maakt zich ook zorgen over een nieuw wetsvoorstel waarbij statushouders geen prioriteit meer krijgen bij de toewijzing van woningen. Daardoor moeten zij langer in nu al overvolle opvanglocaties blijven.

De toekomstige situatie is onzeker. Het kabinet bereidt verschillende scenario’s voor, want de Richtlijn Tijdelijke Bescherming loopt op 4 maart 2027 af. Ook wordt gewerkt aan een vrijwillig terugkeerprogramma voor mensen die terug willen naar Oekraïne zodra de situatie dat toelaat.