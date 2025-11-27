Gemeente ondertekent met tientallen organisaties het Groninger Mantelzorgakkoord

Foto: Niels Knelis

De gemeente Groningen, Steunpunt Mantelzorg van Humanitas en tientallen organisaties ondertekenden op donderdag het Groninger Mantelzorgakkoord. Met dit akkoord willen lokale partners, circa 35 organisaties, mantelzorgers in de gemeente eerder in beeld te krijgen, beter te ondersteunen en hun positie te versterken.

Het mantelzorgakkoord moet ook bijdragen aan een duurzaam personeelsbeleid met wederzijds begrip, een betere werk-privébalans voor medewerkers en minder verzuim.

Zorgwethouder Inge Jongman zette namens de gemeente de handtekening tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis. “We willen dat elke mantelzorger gezien wordt en zich gesteund voelt”, zegt Jongman. “Als werkgever geven we daarnaast het goede voorbeeld met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid dat maatwerk en flexibiliteit biedt. Met onder meer verlofregelingen en bewustwording geven we al jaren ruimte en ondersteuning aan mantelzorgers.”

In 2021 ontving de gemeente de titel ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ van Werk&Mantelzorg. In Groningen zorgen naar schatting 12.000 inwoners voor een naaste, vaak naast werk of studie.