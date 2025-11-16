Gemeente gaat rateltikkers Overwinningsplein weer aanzetten: “Technisch is dit mogelijk”

Er komt een oplossing voor de onveilige verkeerssituatie voor mensen met een visuele beperking bij het Overwinningsplein. De rateltikkers — geluidshulpen bij verkeerslichten die blinden en slechtzienden helpen veilig over te steken — die na een herinrichting waren uitgezet, worden weer ingeschakeld. Technisch is er een uitvoerbare oplossing gevonden.

De deactivatie van de tikkers in de middenberm zorgde voor problemen, zo stelde de Partij voor het Noorden. “Door een nieuwe verkeerssituatie zijn de rateltikkers in de middenberm uitgezet”, vertelt Leendert van der Laan van de partij. “Hierdoor kunnen mensen met een visuele beperking zich minder goed oriënteren bij het oversteken. Met name mensen die slecht ter been zijn, kunnen hierdoor niet meer in twee etappes oversteken, omdat de middenberm en de paal moeilijk vindbaar zijn.”

De rateltikkers in de middenberm waren juist uitgezet om onveilige situaties te voorkomen. In de nieuwe verkeerssituatie was het onduidelijk welke rijrichting vanuit de middenberm nu groen had, wat tot verwarring kon leiden.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer heeft de garantie voor herstel gegeven. “Enkele weken geleden hebben we hier tijdens het vragenuurtje ook over gesproken. Sindsdien zijn we met de werkgroep Toegankelijk Groningen in gesprek gegaan over de situatie op het plein en in het bijzonder de rateltikkers bij deze oversteek,” aldus de wethouder. “Samen is er een plan gemaakt wat daar zou moeten gebeuren om de situatie te verbeteren. We hebben naar aanleiding daarvan met de aannemer gesproken en die zegt dat het technisch uitvoerbaar is. Dus we gaan dit oplossen. Waarbij deze oplossing ook naar tevredenheid is van de werkgroep Toegankelijk Groningen.”

De rateltikkers zullen bij groen licht een ratelend geluid geven om aan te geven dat men mag oversteken, en een langzaam tikkend geluid bij rood. Kleine technische aanpassingen, zoals het herstellen van deze tikkers, maken een groot verschil voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte.