Gemeente en omwonenden opnieuw tegenover elkaar rond Project Q, dit keer bij Raad van State

De gemeente en omwonenden van een nieuw te bouwen woontoren voor senioren (Project Q) aan de Van Ketwich Verschuurlaan stonden donderdag opnieuw tegenover elkaar in een rechtszaal, dit keer bij de Raad van State in Den Haag.

De woontoren met 138 appartementen voor senioren moet worden gebouwd op de plek waar eerder een laboratorium stond. Maar het plan stuit al vier jaar op weerstand van een groep omwonenden. Zij vinden het gebouw te hoog, zijn bang voor parkeeroverlast en vinden het pand niet passen binnen het bestemmingsplan.

Een eerdere vergunning voor de bouw van Project Q werd in mei 2023 door de rechtbank vernietigd, omdat er fouten zaten in de parkeerregeling en omdat de schaduw van het gebouw onvoldoende was onderzocht. De gemeente nam een jaar later een nieuw besluit en paste alleen de onderbouwing van de vergunning aan. Het plan zelf bleef hetzelfde. De gemeente wil het project snel uitvoeren, omdat het de doorstroming op de woningmarkt moet verbeteren door senioren naar woontoren te trekken.

Tijdens de zitting lichtte de gemeente toe dat de nieuwe vergunning volgens haar voldoet aan alle regels, aldus RTV Noord. Met name het parkeren was een belangrijk twistpunt tussen gemeente en bewoners in Den Haag Onder het gebouw is een parkeerkelder gepland met 69 parkeerplaatsen. Volgens de gemeente is dat voldoende, omdat niet alle toekomstige bewoners een auto zullen hebben en er buiten ruimte zou zijn voor extra parkeerplaatsen.

Omwonenden betwisten dat deze aantallen haalbaar zijn en gaan ervan uit dat veel senioren wel een auto hebben en die ook blijven gebruiken. Ze zijn daarom bang dat in de rest van de wijk parkeerplek wordt ingenomen door de nieuwe bewoners van de woontoren. Ook zetten zij vraagtekens bij het voorstel van de initiatiefnemer om de parkeerkelder dieper te bouwen of om op het dak te parkeren, omdat boven op de kelder woningen zijn gepland.

De Raad van State buigt zich nu over de zaak. De uitspraak volgt naar verwachting begin volgend jaar.