Gemeente en Leger des Heils willen dagopvang daklozen verplaatsen naar Nieuwe Boteringestraat

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De gemeente Groningen en het Leger des Heils zijn van plan de bestaande dagopvang voor dak- en thuislozen van het Heilsleger, die nu is gevestigd aan de Spilsluizen, te verhuizen naar een voormalig kantoorpand aan de Nieuwe Boteringestraat.

De verhuizing is volgens de gemeente noodzakelijk omdat het pand aan de Spilsluizen te klein is geworden. Daarnaast wil de eigenaar van het monumentale gebouw aan de Spilsluizen, waar het Leger des Heils nu de dagopvang heeft, het pand verkopen. Daarom loopt het huurcontract met het Heilsleger af en is de liefdadigheidsinstelling al sinds vorig jaar bezig met een zoektocht naar een nieuwe locatie.

De gemeente liet vorig jaar al weten te gaan helpen bij die zoektocht. Die is nu dus afgerond. “Na een uitgebreide zoektocht naar een geschikt alternatief is dit gebouw aan de Nieuwe Boteringestraat naar voren gekomen”, schrijft de gemeente dinsdagmiddag in een brief aan omwonenden. “Deze locatie biedt voldoende ruimte voor de dagopvang.”

Volgend jaar verhuizen na verbouwing

Omwonenden van het pand aan de Nieuwe Boteringestraat worden begin december uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Het college en de gemeenteraad moeten nog definitief besluiten over de locatie. Daarna moet het pand worden verbouwd om het geschikt te maken voor de dagopvang, waar dak- en thuislozen terechtkunnen voor eten, koffie, een douche en dagbesteding.

Als er geen kink in de kabel komt, verwacht de gemeente dat het Leger des Heils eind volgend jaar het pand in gebruik kan nemen voor de dagopvang. De nieuwe dagopvang gaat, net als de oude locatie, dagelijks open van 10.30 tot 17.30 uur. In de wintermaanden (van 1 november tot en met 30 april) zijn de openingstijden ruimer: elke dag van 10.00 tot 19.00 uur.