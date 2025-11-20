Gemeente en bewoners planten nieuw groen in omgeving Ten Boer

De gemeente start komende maand met het planten van nieuwe bomen en struiken langs wegen in de omgeving van Ten Boer. Dit doet de gemeente nadat bewoners aangaven dat zij graag meer groen langs de wegen zien.

De komende tijd worden bij Thesinge vaste planten in de berm geplaatst. Dit doet de gemeente samen met bewoners. Ook in de Riekele Prinsstraat in Ten Boer worden nieuwe bomen en hagen geplant.

Het programma Bloeiend Perspectief is de afgelopen jaren ontstaan vanuit ideeën in de dorpsvisies en verschillende inloopbijeenkomsten. Projectleider van Landschapsbeheer Groningen, Janneke van Goethem: “We hebben goed gekeken naar ruimte, veiligheid en regels. Op veel plekken kunnen we wél planten, en daar beginnen we eind 2025 mee.”

Op de website van Bloeiend Groningen is een interactieve kaart vinden waarin net afgeronde groenprojecten te zien zijn en ook projecten die nog op het programma staan.

Bloeiend Perspectief is een programma van Gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen dat mogelijk wordt gemaakt door Nationaal Programma Groningen. Het is gestart in 2024 en loopt tot en met 2030.