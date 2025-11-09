Geldinzameling met Marathon Assen: Bjorn loopt voor Serlou die vrouw en dochter verloor bij ongeluk

Bodde zijn zoontje Boas en zijn vriendje Mohammed op het dak van Forum Groningen. Foto: ingezonden

Bjorn Bodde uit Groningen gaat de Marathon van Assen lopen. Dat doet hij niet zomaar. Hij wil namelijk zoveel mogelijk geld ophalen voor Serlou Bah, die afgelopen zomer bij een verkeersongeluk zijn vrouw en dochter verloor.

Bjorn, hoe ben je op het idee gekomen om dit te gaan doen?

“Ik heb onlangs de 4 Mijl gelopen. Tijdens dit evenement zag ik dat er diverse mensen in actie waren om geld op te halen voor verschillende fondsen, waaronder het prinses Máxima Fonds. Toen dacht ik, zoiets wil ik ook. Serlou is de vader van Mohammed (6), die bij mijn zoontje Boas in de klas zit. Op die manier wist ik vrij snel wat voor vreselijk ongeluk er afgelopen zomer heeft plaatsgevonden. Toen dacht ik: ik wil de familie gaan helpen. Ik ga meedoen aan de marathon van Assen om daarmee zoveel mogelijk geld in te zamelen.”

Wat is er gebeurd?

Op 10 augustus reed het gezin Bah op de A28 bij Rouveen. Naast Serlou en Mohammed zaten ook moeder Mariama (32) en kinderen Fanta (16), Boubacar (10) en Fatoumata (8) in de auto. Door nog onbekende oorzaak kwam de personenauto, die bestuurd werd door Serlou, in een slip terecht. De auto belandde op de kop in een naastgelegen sloot. Hulpdiensten en omstanders schoten te hulp. Mariama en Fanta raakten ernstig gewond en overleden later in het ziekenhuis aan de gevolgen van de verwondingen die ze opliepen bij het ongeluk.

En met de inzamelingsactie gaat het al behoorlijk goed hè?

“De teller staat inmiddels op €21.000. We hopen met dit geldbedrag de familie een steuntje in de rug te kunnen geven. We steunen de familie ook al door één keer in de week voor het gezin te koken. Maar we willen nu ook op deze financiële manier helpen. Serlou is op de hoogte van deze actie en hij is ons heel erg dankbaar. Hij heeft hier zelf niet om gevraagd. Het is sowieso niet iemand die zelf snel om hulp zal vragen. Maar hij vindt het wel heel fijn dat dit gebeurt. En daarom ben ik blij dat we dit kunnen doen.”

De Marathon Assen vindt op 16 november plaats en wordt gehouden vanwege het honderdjarig bestaan van de TT in de Drentse hoofdstad. Hoe zijn jullie volgende week zichtbaar?

“Ik ga samen met een vriend lopen. Beiden zullen we een T-shirt dragen waarop een tekst zal staan dat we lopen voor de familie van Mohammed. Ook staat er een grote QR-code op die gescand kan worden en die direct leidt naar een GoFundMe pagina waar gedoneerd kan worden. Inmiddels staat de teller op €21.000. Dat bedrag hadden we niet verwacht. Het heeft veel meer opgeleverd dan we gedacht hadden. Het is voor ons nog even goed uitzoeken hoe we het bedrag goed bij de familie terecht kunnen laten komen, maar dat gaat ongetwijfeld helemaal goed komen.”

Een link naar de crowdfundingsactie vind je hier.

Bodde was dit weekend te gast in het radioprogramma OOG Sport. Luister hier het interview terug: