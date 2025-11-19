‘Geheugenpaviljoen moet geen horizontale ligger krijgen’

https://stemvan.groningen.nl/

Het geheugenpaviljoen in het Zuiderpark moet aangepast worden. Dat vinden de Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen.

De beide fracties vinden dat het geheugenpaviljoen geen horizontale ligger moet krijgen. Dat stellen ze in de motie “’t Dak eraf!’ Ze stellen dat de meeste bezwaren van omwonenden tegen het kunstwerk zich richten tegen die ligger. Die wordt als massief en dominant ervaren. Ook kan de ligger gaan fungeren als een dak voor hangjeugd en daklozen.

De fracties stellen dat er bij de aanvang van het participatieproject rond het geheugenpaviljoen veel mis is gegaan met de communicatie met de buurt. Ook nu zou er nog veel twijfel zijn over de transparantie van het traject. Ze vragen het gemeentebestuur dan ook om het monument te realiseren zonder de horizontale ligger en deze optie serieus voor te leggen aan omwonenden en betrokkenen.