Geen vluchten van en naar Eelde door dichte mist, ook traumaheli UMCG vliegt niet

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

Het vliegverkeer op Groningen Airport Eelde ligt vrijdagmiddag stil vanwege dichte mist. Door het slechte zicht kunnen vliegtuigen niet veilig landen of opstijgen, waardoor passagiersvluchten, lesvluchten en vluchten met de traumaheli van het UMCG voorlopig zijn geschrapt.

Volgens DvhN en RTV Drenthe werd het besluit genomen, nadat een vakantievlucht van Schiphol via Eelde naar Gran Canaria niet kon landen. Na meerdere rondjes boven de luchthaven besloot de piloot terug te keren naar Schiphol. De reizigers worden nu met bussen naar Schiphol gebracht, om toch zo snel mogelijk richting de zon te kunnen.

Ook niet-commerciële vluchten ondervinden hinder van de mist. Lesvluchten zijn tijdelijk stopgezet en het is nog onduidelijk wanneer deze weer kunnen plaatsvinden. Het Mobiel Medisch Team van het UMCG, dat op de luchthaven is gestationeerd, kan door de mist ook niet met de helikopter vertrekken. Het team is wel inzetbaar, maar moet zich tot de mist optrekt met de auto verplaatsen.