Geen verrassende uitslagen in noordelijke districtsbeker, vijf clubs door

Oranje Nassau-Rolder Boys (foto Martijn Minnema)

Er vielen geen verrassingen te noteren in de tweede ronde van de knock-outfase van de noordelijke districtsbeker dinsdag en woensdagavond. Be Quick, Oranje Nassau, PKC’83, GVAV en Groen Geel zijn door.Velocitas kan zich als zesde club uit de stad daar nog bijvoegen.

Be Quick 1887 kwam thuis woensdag op achterstand tegen Zuidhorn. Door twee doelpunten van Pim Veltink en een van Geertjan Liewes werd het 3-1 bij rust voor Be Quick. Patrick Helbig en Liewes tilden de stand naar 5-1. Door strafschoppen van Helbig en Jesse Oosting werd het uiteindelijk 7-1.

Ook Oranje Nassau kwam in eigen huis eerst op achterstand tegen Rolder Boys. Justin Jacobs schoot fraai in voor de gelijkmaker en Ruendel Martina kopte de 2-1 eindstand binnen. ON kreeg na rust kansen op meer, maar de bal wilde er niet meer in.

Dinsdag werden al drie wedstrijden gespeeld. Ook toen waren er geen verrassende uitslagen.

Lycurgus – PKC’83 1-4

GVAV Rapiditas – Heiligerlee 6-1

Groen Geel – SIOS 4-0

HSC – Velocitas wordt op dinsdag 2 december gespeeld.