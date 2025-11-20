Geen verlenging jeugd-tbs voor dader van moord op schoolplein

Foto: Joris van Tweel

De jeugd-tbs voor Sven O. uit Groningen wordt niet verlengd. Wel stelt de rechtbank een aantal voorwaarden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De rechtbank veroordeelde hem in juni 2021 tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs wegens doodslag op de 19-jarige Chris Kalsbeek. De toen 17-jarige Sven stak zijn slachtoffer neer op een schoolplein in Lewenborg. Svens vriendin kreeg dezelfde straf opgelegd. Chris zou verliefd op haar zijn geweest. Het tweetal lokte hem naar het schoolplein, waar Sven hem doodstak.

De rechters stellen dat Sven zijn ‘behandelplafond’ heeft bereikt. Een verlenging van zijn behandeling in een kliniek zou zijn gedrag niet ten goede komen. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens en had liever een verlenging met nog eens zes maanden gezien.