Geen treinen naar Meppel door storing (opgelost)

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle hebben dinsdagavond te kampen gehad met vertraging. Door een storing was er op een deel van het traject geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 19.30 uur toen een trein, vermoedelijk door een technisch mankement, strandde op het baanvak tussen Meppel en Hoogeveen. Spoorbeheerder ProRail besloot daarop het treinverkeer tussen deze twee stations stil te leggen.

Er bleven wel treinen rijden tussen Groningen en Hoogeveen, en ook tussen Meppel en Zwolle. Wel werden er vanwege de situatie verschillende ritten opgeheven.

Inmiddels zijn de problemen voorbij. De NS meldt dat de treinen vanaf 20.30 uur weer volgens de dienstregeling rijden.