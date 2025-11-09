Treinen rijden weer naar Assen na spoorloper bij Glimmen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Treinreizigers tussen Groningen en Assen hebben zondagmiddag te maken gehad met vertraging. Vanwege een spoorloper was er enige tijd geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 14.00 uur. De machinist van een Koploper, vertrokken vanuit Groningen met als eindbestemming Schiphol, zag bij Glimmen een persoon op of bij het spoor en zette daarop direct een snelremming in. Een aanrijding kon daardoor voorkomen worden. Vanwege de situatie legde spoorbeheerder ProRail daarop het treinverkeer tussen Groningen en Assen stil. ProRail laat rond 14.30 uur weten dat de problemen voorbij zijn en dat de dienstregeling weer wordt opgestart.

Volgens een nieuwsfotograaf is de politie op de locatie aanwezig om onderzoek te doen. “Er wordt onder andere met getuigen gesproken, waarbij duidelijk te zien is dat zij door de situatie flink overstuur zijn geraakt.”