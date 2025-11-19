Geen gegevens buitgemaakt bij hack website Martini Ziekenhuis (update)

De website van het Martini Ziekenhuis is woensdagochtend korte tijd gehackt geweest. Daarbij zouden geen gegevens zijn buitgemaakt.

Op de homepage van het ziekenhuis verscheen volgens het Dagblad van het Noorden een mededeling dat het systeem gecompromitteerd was. De hackers zouden ‘BlackWitch’ heten. De pagina bevatten extreem rechtse berichten, waaronder ‘Heil Hitler’, ‘1488’ en ‘We will rise again’. Bezoekers kregen het advies om zich aan te sluiten bij een Telegram-groep. Een soortgelijk probleem deed zich ook voor bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle en Meppel.

Volgens een woordvoerder van het Martini Ziekenhuis ging het om een beveiligingsincident bij de externe websiteleverancier. “De interne systemen van het ziekenhuis zijn niet geraakt. Er zijn dan ook geen gegevens van het personeel en patiënten buitgemaakt.”

BlackWitch zegt bij het hacken gebruik te maken van ransomware. Er wordt dan losgeld geëist, onder het dreigement om gestolen data openbaar te maken als er niet betaald wordt.

Een hacker die meldde voor Blackwitch te spreken meldde aan het Dagblad van het Noorden dat ze slechts reclame wilden maken voor hun nieuwe organisatie en dat ze ditmaal geen data hebben gestolen. Ook de website van vervoerder Arriva schijnt korte tijd gehackt te zijn geweest.