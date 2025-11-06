Geen aanpassingen Grote Markt en Nieuwe Markt voor slechtzienden, wel in Zuiderplantsoen

Foto: Andor Heij

Er komen op de Grote Markt en de Nieuwe Markt geen aanpassingen voor slechtzienden. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de fractie van Student en Stad.

Ze stelde Student en Stad dat een blindengeleidelijn uitkomt op een watergoot. Maar volgens het gemeentebestuur is daar bewust voor gekozen, omdat de watergoot ook dient als een gidslijn voor de slechtzienden. Volgens het college is er steeds contact geweest met de Werkgroep Toegankelijk Groningen over de herinrichting van de Grote Markt en de Nieuwe Markt en zijn er geen aanpassingen nodig.

Er komen wel aanpassingen in het Zuiderplantsoen, dat enkele maanden geleden werd geopend. Zo worden enkele trottoirbanden verlaagd voor mensen die minder mobiel zijn. Ook komen er nog aanpassingen langs de paden bij de DUO en de Verlengde Hereweg.