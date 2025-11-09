Gebruik van voederbieten bij Sint Martinus zit in de lift: “Daar zijn we trots op” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Het gebruik van voederbieten als lampion tijdens Sint Martinus zit in de lift. Dat zegt Hein Bekenkamp van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Zaterdag vond een succesvolle Sint Martinusoptocht plaats.

Hein, hoe is het gisteren gegaan?

“We voelen ons zeer voldaan. We zagen dat het drukker was dan voorgaande jaren. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. En het was van tevoren best wel spannend. Gisteravond vond namelijk ook de eerste editie plaats van de Sunnemeerten Parade. Hadden we als organisaties niet samen op moeten trekken? Van tevoren hebben we het daar uitvoerig over gehad. Het ligt namelijk ook best wel voor de hand. Maar wij hebben in onze optocht best wel een grote hoeveelheid kleine kinderen meelopen. Je hebt het over leeftijden voor wie in de avonduren op straat rondlopen toch wat te laat wordt. Daarom hebben we er deze keer voor gekozen om vast te houden aan onze eigen optocht. Ik ben ontzettend blij dat zij een enorm succes hebben gehad. En wij zelf zijn ook heel blij. Maar we gaan het komende jaar sowieso weer om tafel om te bekijken wat er samen mogelijk is.”

Hoeveel deelnemers hadden jullie?

“Onze schatting is dat er honderd kinderen deelnamen, vergezeld door ouders, familieleden en belangstellenden. Daarnaast waren ook wandelaars van het Pronkjewailpad weer aanwezig. Voorafgegaan door showband Noordenveld en onder begeleiding van Sint Martinus te paard en zijn Romeinse ridders, hadden we een hele mooie optocht die begon op het Hereplein en eindigde bij de Martinikerk. De laatste honderden meters vonden plaats onder luid gebeier van de klokken van de Martinikerk.”

Als we het over Sint Martinus hebben, dan hebben we het ook over de voederbieten. Zit het gebruik hiervan in de lift?

“Absoluut. Als Vereeniging zetten wij ons daar ook voor in. We delen bieten uit op de Vismarkt, we gaan langs scholen en er wordt een workshop gehouden bij VRIJDAG. Gisteren tijdens de optocht konden we in vergelijking met een editie eerder constateren dat er zeker tientallen meer voederbietlampions waren gemaakt. En dat maakt ons trots. Je merkt dat kinderen er ook een band mee hebben opgebouwd. De lampions worden beoordeeld door een jury en verschillende kinderen lieten weten dat ze hun voederbietlampion heel graag terug wilden hebben.”

In de Martinikerk vond een programma plaats hè?

“Dat klopt. De kinderen en hun ouders verzamelden zich in de kapel van de kerk. Het was passen en meten, maar uiteindelijk was er voor iedereen een stoel. Toen iedereen zat, zwaaiden de deuren open waarna Sint Martinus te paard de kerk binnenliep. Dat was fantastisch. De kinderen kregen vervolgens chocolademelk en Marcel den Os, een begenadigd muziekdocent, is met de kinderen liedjes gaan zingen. Locokinderburgemeester Senne was ondertussen met een jury bezig om de lampionnen te beoordelen. Elk jaar zien we dat de lampions mooier worden. Dus dat was een hele kluif.”

Uiteindelijk zijn er wel kinderen in de prijzen gevallen?

“Juryvoorzitter Marjo van Dijken en de locokinderburgemeester hebben diverse bordspellen uit kunnen reiken aan de prijswinnaars. Rond 18.00 uur was het programma afgelopen. De jongste kinderen zijn daarop naar huis gegaan, de wat oudere kinderen hebben aansluiting gezocht bij de Sunnemeerten Parade. Al met al hebben we een prachtige dag gehad. En hebben we ons motto ‘delen is het nieuwe hebben’ goed aan de man kunnen brengen.”

En dan is het ondertussen al bijna tijd voor het volgende hoogtepunt…

“De volgende beschermheilige staat inderdaad al te trappelen. Komende zaterdag hoopt Sint Nicolaas te arriveren in de stad. Ik zit weliswaar niet in de commissie van deze intocht, maar wat ik hoor is dat het heel mooi gaat worden. Ook daar kijken we naar uit.”