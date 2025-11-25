Gebouwen in gemeente kleuren oranje: “Aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Verschillende prominente gebouwen in de gemeente kleuren dinsdagavond oranje in het kader van Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Bijna één op de vier vrouwen in ons land heeft in haar leven te maken gehad met een vorm van seksueel misbruik of seksueel geweld. Iedere acht dagen sterft er een vrouw aan femicide. Recente verhalen over femicide, geweld en onveiligheid benadrukken dat deze problematiek dichtbij is en iedereen kan raken. Orange the World is een antwoord op deze schrijnende werkelijkheid waarbij er door middel van een wereldwijde campagne wordt opgeroepen tot het stoppen van geweld tegen vrouwen.

De campagne loopt van dinsdag 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. In de gemeente vinden tal van activiteiten plaats waarmee er aandacht wordt besteed aan het onderwerp. Als symbool van hoop en solidariteit kleuren diverse gebouwen en objecten in de gemeente oranje, waaronder het Academiegebouw, DUO, de Gasunie en het UMCG. Daarnaast vinden er projecties plaats op het Groninger Museum, het Grand Theatre en het Noorderplantsoen. De komende dagen staan er ook lezingen, dialogen en filmvertoningen gepland. Een volledig overzicht van de activiteiten is te vinden op de website van de gemeente.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De onthulling van het kunstwerk in Winschoten. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Nationaal Monument

De aftrap van de campagne kreeg landelijk extra gewicht door de onthulling van het Nationaal Monument tegen Seksueel Geweld in Winschoten. Het monument bestaat uit twee bronzen beelden, gemodelleerd naar personen die zelf ervaring hebben met seksueel geweld. Hoewel verschillende gemeenten zich meldden om het monument te huisvesten, werd uiteindelijk Winschoten gekozen als locatie.

Het initiatief kwam van een stichting die opkomt voor slachtoffers van seksueel geweld en het actieprogramma Gronings offensief van de GGD Groningen. Het monument werd onthuld door Olcay Gulsen, in het bijzijn van onder meer wethouder Manouska Molema (GroenLinks).