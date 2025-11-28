GBB vraagt formerende partijen garanties over veiligheid en schadeafhandeling in regeerakkoord

Foto: Sebastiaan Scheffer

In een brief aan de partijen die nu proberen een kabinet te vormen roept de Groninger Bodem Beweging (GBB) op om de veiligheid en toekomst van Groningen vast te leggen in het nieuwe regeerakkoord.

De GBB schrijft in een brief aan de informateur dat veel inwoners weinig merken van de beloften die het kabinet in 2023 deed in Nij Begun. Hoewel de gaskraan definitief dicht is, stelt de GBB dat de beloofde snelle versterking van onveilige woningen te traag gaat, schadeafhandeling nog steeds moeilijk is in sommige gevallen en het herstel van vertrouwen nog niet terug is te zien.

Vooral in het gebied waar de bevingen het sterkst zijn, blijven volgens de GBB veel problemen bestaan. De recente aardbeving bij Zeerijp, met een kracht van 3.4 op 14 november, laat volgens de organisatie zien dat de bodem nog steeds niet tot rust is gekomen, wat zorgt voor hernieuwde onrust in het zwaarst getroffen gebied. Volgens de GBB is schadeafhandeling niet klaar zolang er nog bevingen zijn.

Daarom vraagt de GBB ook om het stoppen van de gaswinning in de kleinere velden in Groningen. De GBB waarschuwt dat de lopende arbitragezaken tussen de Staat en NAM, Shell en Exxon veel onzekerheid veroorzaken. Volgens de organisatie mogen deze rechtszaken er niet toe leiden dat belangrijke beloften aan Groningen worden afgezwakt.