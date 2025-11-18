Fysiotherapiepraktijk in Helpman wil eigen ‘blauwe zone’ houden: ‘Veel cliënten hebben moeite met lopen’

Foto via Google Maps - Streetview

Revalidatie- en fysiotherapiepraktijk PCRR aan de Helper Molenstraat had jarenlang een uitzondering op het betaald parkeerbeleid in Helpman. Maar de gemeente wil die uitzondering nu niet meer handhaven. De praktijk is daarom een handtekeningenactie gestart, die de ‘blauwe’ zone voor haar parkeerplaatsen moet behouden.

Het revalidatiecentrum heeft al sinds 2021 een uitzondering op het reguliere parkeerbeleid aan de Helper Molenstraat. Een jaar later kreeg het bedrijf opnieuw de bevestiging dat de parkeerplaatsen met parkeerschijf nodig waren. Maar met de herinrichting van verschillende straten in Helpman-Noord komt er ‘plotseling’ ook een einde aan de parkeerschijfzone, stelt de praktijk in een oproep:

“Volgens de gemeente is de maatregel niet meer nodig. Wij vinden dat dit besluit niet goed is onderbouwd. Er is geen nieuw onderzoek gedaan, de omstandigheden van onze cliënten zijn niet veranderd en de gemeente geeft geen heldere reden waarom de eerdere beoordeling nu ineens niet meer zou gelden.”

Via een petitie probeert de praktijk de gemeente op andere gedachten te brengen. “Deze parkeerplekken werden in 2021 op verzoek van PCRR ingesteld, omdat veel van onze cliënten moeite hebben met lopen. Zij zijn aangewezen op parkeren dicht bij de praktijk. Ook is betaald parkeren voor sommige cliënten echt een probleem, zeker bij meerdere afspraken per week. De alternatieven die de gemeente noemt (parkeren op het Helperplein, een gehandicaptenkaart of een vergunning die helemaal niet voor cliënten bedoeld is) zijn volgens ons niet geschikt als oplossing. We willen dat onze klanten laagdrempelig toegang houden tot de zorg die ze nodig hebben.”