Futsal Groningen komt sterk terug en plaatst zich voor kampioensgroep, nederlaag Drs. Vijfje

Amin Ouhida neem de corner waaruit de 1-0 valt - Foto: Wouter van der Maden

Futsal Groningen heeft vrijdagavond thuis met 4-3 gewonnen van ZVV Eindhoven. De winst kreeg na de pauze pas gestalte.

Groningen keek in de rust tegen een 0-2 achterstand aan. Karim Layeb zorgde voor de 1-2. De Brabanders wisten het verschil weer naar twee te brengen: 1-3.

Daarna kwam Groningen sterk op zetten. Yska Last maakte er 2-3 van en Yoshua St Juste zorgde er met twee treffers voor dat de punten in Groningen bleven: 4-3.

Futsal Groningen staat vierde in de eredivisie zaalvoetbal met 22 punten uit 11 wedstrijden en heeft zich daarmee geplaatst voor de kampioensgroep. Dat zijn de eerste acht in de eredivisie die in de tweede fase van de competitie tegen elkaar gaan spelen.

Vrouwen

Drs. Vijfje ging in Den Haag met 2-0 onderuit tegen Futsal Haaglanden. De eindstand stond bij rust al op het scorebord. Vijfje zakte door de nederlaag naar de vierde plaats in de eredivisie met 15 punten uit 9 wedstrijden.