Foto’s – De grootste kerstbal van Europa staat weer aan (update)

Foto: Joris van Tweel - DOT Kerstbal 2025

Na een jaar afwezigheid schittert DOT weer aan de Vrydemalaan als de grootste kerstbal van Europa. Om 18.00 uur gingen de lampjes aan van de grote ronde bol.

Op het terras met kerstmuziek konden bezoekers, onder het genot van glühwein of warme chocolademelk samen aftellen naar het moment waarop de bol wordt verlicht. Precies om 18.00 uur was dat moment daar en veranderde de ‘dome’ van DOT weer in een kersttrekplijster voor Stad, onder luid gejuich van toekijkend publiek.

Foto’s: Joris van Tweel

Het gebouw veranderde tot en met 2023 elke winter in een enorme, lichtgevende kerstbal. Maar dat zou, zo leek het destijds, de laatste keer zijn. Twee jaar geleden werd duidelijk dat de lampjes aan vervanging toe zijn. Dit herstellen of vervangen werd toen als te kostbaar gezien. Vorig jaar bleef de dome aan de Vrydemalaan daardoor ook donker.

Op den duur zal DOT moeten wijken vanwege de realisatie van de Healthy Ageing Campus van het UMCG, RUG en de gemeente. Maar na een tijdje leeg te hebben gestaan is in DOT toch weer horecabedrijf gevestigd, omdat het gebouw van de gemeente een paar jaar langer mag blijven staan. Daarom gingen vrijdagavond weer duizenden lampjes tegelijk aan.

De kerstbal is de hele winter te bewonderen, tot en met de week van Eurosonic/Noorderslag in januari.