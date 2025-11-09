Forward en Groninger Boys winnen, Stadspark speelt gelijk

Forward vs Annen (Foto Martijn Minnema)

Zowel Forward als Groninger Boys boog vanmiddag een achterstand om en pakte de winst. Stadspark kwam tegen de nog puntloze hekkensluiter niet verder dan 0-0.

In 2H kende Forward een goede start, binnen tien minuten kwam het tegen Annen op 1-0 door Otto Bramer. In de laatste tien minuten voor rust boog Annen de achterstand om en ging met een 1-2 voorsprong aan de thee.

Forward ging na rust op jacht naar de gelijkmaker, maar deed vrij weinig met het veldoverwicht. Tot het laatste kwartier aanbrak. Joep Roofthooft scoorde in de 76’ minuut met een van richting verandert schot 2-2 en vijf minuten later maakte Femi Ekker er na een prima aanval 3-2 van.

Bijna ging het in de laatste minuut van de blessuretijd nog mis, uit een corner leek Annen op 3-3 te komen, iedereen bij Annen was er van overtuigd dat de bal over de lijn was, maar de arbitrage besloot anders. In de consternatie ging Femi Ekker er met de bal vandoor en oog in oog met de keeper schoot hij de 4-2 binnen.

Een belangrijke zege voor Forward, dat slaat door de winst een gat met de onderste drie, Forward heeft 10 uit 6 en staat zesde. Annen blijft met 5 punten in de gevarenzone staan.

Groninger Boys en SC Stadspark staan in 3N in de subtop op respectabele afstand van het nog foutloze Sellingen. Groninger Boys verkleinde de achterstand op nummer twee Gieten tot twee punten. Daarvoor moest bij het voorlaatst staande Siddeburen wel een 2-0 achterstand ongedaan gemaakt worden. Nog voor rust stond het alweer gelijk en kort voor tijd pakte Groninger Boys de volle buit, 2-3.

Stadspark kwam thuis tegen het nog puntloze Noordster niet verder dan 0-0. Daardoor staat Stadspark vierde op èèn punt van Groninger Boys.