Forumbibliotheek in Hoogkerk volledig vernieuwd

Foto Bob de Vries. Wethouder Eelco Eikenaar opent de bibliotheek in Hoogkerk.

Hoogkerk heeft een totaal vernieuwde Forumbibliotheek na een grondige verbouw.

Het was al jarenlang de wens van Forum Groningen om de bibliotheek in Hoogkerk uit te breiden. Naast het lenen van boeken is het ook mogelijk om een kop koffie te drinken en cursussen en workshops te volgen. Ook kunnen er vragen gesteld worden over de digitale overheid. Daarnaast kan men er terecht voor hulp spreekuren en kinderactiviteiten.

De vernieuwde bibliotheek werd vrijdag geopend door wethouder Eelco Eikenaar: “De bibliotheek zorgt voor ontmoeting tussen mensen die elkaar anders misschien niet waren tegengekomen, in een tijd waarin we steeds meer langs elkaar heen leven”.