Forum Groningen viert 100 jaar Marilyn Monroe met expositie

Forum Groningen viert vanaf mei volgend jaar het feit dat legendarische Hollywood-actrice en model Marilyn Monroe honderd jaar zou zijn geworden.

De expositie onderzoekt de vraag waarom sterren van nu – Beyoncé, Kim Kardashian en Rihanna – nog altijd door haar worden geïnspireerd. De bezoekers krijgen de kans om haar kleding, persoonlijke bezittingen, brieven, foto’s en filmbeelden van dichtbij te zien.

Marilyn Monroe was de persona die de jonge Norma Jeane Mortenson zorgvuldig opbouwde om haar Hollywooddroom te verwezenlijken. Zee creëerde een imago waarvan de invloed op film, mode en cultuur ongeëvenaard is en tot op de dag van vandaag duidelijk zichtbaar blijft.

Marilyn Monroe werd geboren op 1 juni 1926 in Los Angeles. Na een korte maar stormachtige carrière werd ze op 5 augustus 1962 dood aangetroffen in haar huis, officieel door een overdosis slaappillen. Diverse theorieën gaan er vanuit dat ze werd vermoord. Dat houdt verband met diverse affaires met politieke figuren zoals de gebroeders John F. en Robert Kennedy.