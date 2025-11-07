Forum Groningen organiseert dertiende editie van toekomstfestival Let’s Gro

In het Forum vindt van vrijdag 7 tot en met zondag 9 november de dertiende editie plaats van Let’s Gro 2025, een inspiratiefestival over de toekomst van de gemeente Groningen.

“We organiseren dit voor de dertiende keer”, zegt Martijn Rotgers, programmamaker bij Forum Groningen. “Het gaat over de toekomst van Groningen. En dat is heel breed: van hoe de stad verandert qua gebouwen, pleinen, vergroening en de leefbaarheid van wijken.”

Het festival is opgebouwd rond vier programmaroutes: ‘Samen voor elkaar’, ‘Leiders van morgen’, ‘Bouwen aan fijne plekken’ en ‘Morgen is groen’. Er zijn talkshows en workshops te volgen, films te kijken en er zijn ook wandelingen georganiseerd in het centrum én in de wijken. Op de begane grond zijn 55 portretten te zien van stadjers, afgebeeld op tapijten.

De afgelopen tijd zijn jongeren bezig geweest met het schrijven van speeches. “Een van onze programma’s heet dus Leiders van morgen”, zegt Rotgers. “Jongeren gaan vertellen wat er voor hen speelt en vragen aandacht voor hun verhalen.”

Ahmed Aboutaleb is een van de gasten vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens dit interview vertelt hij over de uitdagingen in zijn loopbaan en hoe hij de problemen vertaalt naar lessen voor de stad Groningen. Let’s Gro duurt tot zondagmiddag 17.30 uur. Het complete programma is te zien op de website van Forum Groningen. De toegang is gratis.

OOG presenteert in het kader van Let’s Gro de podcast Grote Markt 1 vanuit het Forum. Te gast zijn een aantal voorzitters van politieke jongerenpartijen. De podcast begint om 14.00 uur.