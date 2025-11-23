Forum Groningen en gemeente onderzoeken kostbaar ‘earcatch’-vertaalsysteem voor anderstalige bezoekers

Foto: Niels Knelis

Het Forum Groningen en de gemeente onderzoeken de mogelijkheid om een zogenaamd ‘earcatch’-systeem aan te bieden. Met dit systeem kunnen anderstalige bezoekers van het gebouw op de Nieuwe Markt via hun mobiele apparaat horen wat er op podia en schermen verteld wordt. Dit liet wethouder Rik Van Niejenhuis (PvdA) weten in reactie op vragen van GroenLinks.

De discussie over toegankelijkheid werd aangezwengeld door raadslid Justine Jones naar aanleiding van het recent gehouden Let’s Gro-festival. “Twee weken geleden vond Let’s Gro plaats”, aldus Jones. “Het was een heel mooi festival, waar er plannen werden gepresenteerd voor de toekomst van deze gemeente. De diversiteit in het programma, met name de sprekers, is zeker beter geworden. Maar wij missen nog wel, zeker voor een festival met een Engelstalige naam, de toegankelijkheid voor anderstaligen.”

Jones stelde dat de vragen breder gaan dan alleen het festival: “Tijdens verkiezingen worden anderstaligen goed geïnformeerd, maar wat ik hoor is dat deze groep mensen ook graag meegenomen zou worden tussen die perioden door. Let’s Gro is hier één voorbeeld van waar we op in zouden kunnen zetten.”

Wethouder Van Niejenhuis noemde het een “heel terecht punt dat wordt aangestipt.” Hij benadrukt het belang van inclusiviteit: “We proberen dit festival zo inclusief mogelijk te organiseren, zodat iedereen mee kan denken en mee kan praten over de toekomst van onze gemeente op tal van onderwerpen.”

Onderzoek naar ‘earcatch’

De wethouder erkent de moeilijkheid: “Wat ingewikkeld is, is dat als je alles in één taal gaat presenteren, je andere mensen uitsluit. Daar worstelen we mee.”

Van Niejenhuis gaf aan dat de focus nu ligt op een structurele oplossing: “Wat we op dit moment aan het onderzoeken zijn, is of er een toegankelijkheidsinfrastructuur kan komen. Dat heet ‘earcatch’. Dit stelt mensen in staat om via hun eigen mobiele apparaat hetgeen op een podium of op een scherm wordt vertoond direct te vertalen naar een taal die die persoon machtig is.”

Het is echter een dure aangelegenheid. “Dat is wel een kostbaar iets”, vervolgt Van Niejenhuis. “We onderzoeken of we dit in Forum Groningen in zijn algemeenheid, of specifiek op Let’s Gro kunnen aan gaan bieden bij de volgende editie. Er is dus nog geen toezegging dat we het gaan doen, maar we onderzoeken dit wel serieus.”

Financiën

Rik Heiner van de VVD vroeg de wethouder hoe kostbaar ‘earcatch’ is en of de raad hier niet een beslissing over zou moeten nemen.

Van Niejenhuis: “Dat is op dit moment nog niet bij mij bekend. Er wordt gekeken of dit georganiseerd en binnen Forum Groningen toegepast kan worden. Of het door het Forum wordt aangeschaft, of dat het iets van de gemeente gaat vragen, dan zullen we daarvoor terugkomen bij de raad.”