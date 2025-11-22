Forse rookontwikkeling bij brand op terrein afvalverwerker Euvelgunne

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het terrein van een afvalverwerker aan de Flensburgweg op industrieterrein Euvelgunne is zaterdag aan het einde van de middag brand uitgebroken. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 17.00 uur binnen waarna in eerste instantie een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het gaat om plasticafval dat zich in een goot bevindt en in de brand is geraakt”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Om de brand goed te kunnen blussen hebben we de hulp ingeroepen van onze schuimbluswagen. Deze wagen kan met schuim blussen maar kan met het kanon op het dak ook veel water op de brandhaard spuiten. Dat laatste zijn we nu aan het doen. Daarnaast komt er een kraan ter plaatse die het afval uit elkaar gaat trekken, zodat we het vuur goed kunnen blussen.”

Nieuwsfotografen vertellen dat er een duidelijke rode gloed te zien is en dat er rook vrijkomt. Walburg: “Er is geen gevaar voor de directe omgeving. Lichte rookontwikkeling trekt richting de N7.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.