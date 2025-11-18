FIOD doorzoekt woning en kantoor van in Stad bekende pandverhuurder

Foto via FIOD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdagochtend in Tolbert de woning en het kantoor doorzocht van een in Groningen bekende pandverhuurder.

Ook de politie was aanwezig om te assisteren. De FIOD laat aan verschillende media weten dat de doorzoeking deel uitmaakt van een strafrechtelijk onderzoek. De FIOD wil nog niets zeggen over de inhoud en bevestigt niet of er aanhoudingen zijn verricht. Getuigen melden aan InfoLeek dat onder meer een auto (een rode Ferrari) in beslag is genomen.

Het kantoor in Tolbert is naar verluidt van de in Groningen bekende huurbaas Wim de Vries. De Vries werd in Groningen bekend, omdat hij meermaals in het nieuws kwam vanwege incidenten en rechtszaken rond zijn verhuurpraktijken.