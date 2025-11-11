Financiële tegenvaller dreigt voor Wunderline nu deadline niet gehaald wordt

Foto: Tom Veenstra

Er dreigt een fikse financiële tegenvaller voor de Wunderline. Nu de trein naar Leer niet uiterlijk 31 december rijdt gaat Brussel beknibbelen op een Europese subsidie voor het project. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om enkele miljoenen euro’s.

De Europese Unie zegde in 2021 ongeveer dertien miljoen euro toe om de eerste bouwfase te realiseren om een snelle verbinding tussen Groningen en Bremen te realiseren. Maar dan had deze fase op 31 december wel af moeten zijn. Daarvan is duidelijk dat dit niet gaat lukken. Waar de werkzaamheden aan de Nederlandse kant op schema liggen, kampt men aan Duitse zijde met tegenvallers. Een slappe bodem in combinatie met een hoge grondwaterstand zorgt ervoor dat het bed waar de trein over rijdt, veel zwaarder moet worden versterkt. Daarnaast kampen aannemers met een tekort aan technisch personeel.

De Duitse spoorbeheerder verwacht dat treinverkeer naar Leer in de zomer van volgend jaar weer mogelijk is. De provincie Groningen, die de financiële tegenvaller als een onaangename verrassing beschrijft, vraagt zich af of die deadline wel gehaald wordt. In een brandbrief aan de regering van Niedersachsen worden de zorgen geuit over de voortgang en de moeizame samenwerking met de Duitse partners. Niet alleen de Europese subsidie zet druk op de ketel, nieuw uitstel voor het project betekent ook dat vervangende bussen langer moeten rijden en dat reizigersinkomsten langer op zich zullen laten wachten.

Deze bussen rijden al sinds 2015, nadat de Friesenbrücke bij Weener werd aangevaren en total loss werd verklaard. De nieuwe brug is inmiddels geplaatst en vrijwel klaar, maar de trein kan nog niet rijden door de vertraging op het Duitse spoor. Het project Wunderline, dat de reistijd tussen Groningen en Bremen met bijna twintig minuten moet verkorten, bestaat uit drie fases. Bij de eerste fase gaat het om een verbinding waarbij er met 130 kilometer per uur kan worden gereden. In de toekomst volgen er twee vervolgfases waar nog geld voor gezocht wordt.