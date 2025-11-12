Fietsparkeerplaats, pannakooi, foodtrucks of buitenbios? Gemeente wil voormalig terrein Holland Casino tijdelijk opvullen

Foto via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

De gemeente Groningen wil het terrein van het voormalige Holland Casino in de tweede helft van volgend jaar tijdelijk opvullen. Nu de gemeente de veiligheid in het uitgaansleven wil verbeteren, wordt ook duidelijk wat het Stadhuis op korte termijn met het terrein zou willen doen.

In het Actieplan Veilig Uitgaan, wat woensdag aan de gemeenteraad werd gepresenteerd, stelt het college dat het voormalige terrein van het in 2017 afgebrande casino nu bijdraagt aan de onveiligheid van de Peperstraat. Daarom moeten niet alleen de Gele Loper, Gelkingestraat, Oosterstraat, Poelestraat en Peterstraat op de schop: ook de casinolocatie moet worden aangepakt.

Omdat de plannen voor een permanente invulling van de locatie nog op zich laten wachten, wil het college komende zomer al iets doen met het terrein. Maar slechts tijdelijk, vooral om het gebied beter zichtbaar en toegankelijk te maken.

Toiletten, afvalbakken en verlichting. Ook festivalletjes of een pannakooi?

Dat betekent volgens het gemeentebestuur in ieder geval dat er betere verlichting gaat komen op deze plek. Daarnaast vinden horeca, politie, beveiliging en studentenverenigingen dat meer afvalbakken en openbare toiletten een goed idee zouden zijn, mede om de verrommeling van de Peperstraat en Achter de Muur tegen te gaan.

Maar die afvalbakken en wc’s gaan het terrein niet volledig vullen. Het college filosofeert daarom alvast wat voort. Een idee voor de aanleg van een tijdelijke fietsenstalling was er al een tijdje. Maar sport- en speelvoorzieningen, een klein festivalterreintje (foodtrucks worden genoemd) en een openluchtbioscoop worden ook genoemd.

Invulling terrein na bijna tien jaar

De gemeente kocht de voormalige casinolocatie aan het Gedempte Kattendiep vorig jaar op voor zo’n 2,7 miljoen euro. Het casino brandde in 2017 volledig af, waarna een pop-up casino tijdelijk bij het Sontplein werd geopend.

Maar Holland Casino keert niet terug: het verhuist naar de gemeente Tynaarlo en verwacht in 2028 een nieuwe vestiging in Ter Borch te openen.

Invulling volgt na de zomervakantie

Wat er echt op het terrein gaat komen (zolang er nog geen ontwikkelaar is aangewezen om het terrein te bebouwen met woningen en bedrijfspanden) moet voor de komende zomer duidelijk zijn. In het derde kwartaal van 2026 (juli tot en met september) moet het voormalige casinoterrein zijn opgevuld.