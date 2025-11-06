Fietspad Oosterhavenbrug richting Sontweg vanaf woensdag 12 november afgesloten

Fietspad Oosterhavenbrug. Foto: Gemeente Groningen

Het fietspad op de Oosterhavenbrug richting het zuiden, de Sontweg, is van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 november en van maandag 17 tot en met woensdag 19 november van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor fietsers.

De afsluiting is het gevolg van werkzaamheden aan de brug.

Voetgangers kunnen er in de genoemde periode wel langs. Fietsers kunnen omfietsen via de Berlagebrug. Dat is de brug naast de brandweerkazerne.

Het fietspad richting het noorden, naar het UMCG en het centrum, blijft tijdens de werkzaamheden open.