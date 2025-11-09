Fietsers in botsing op Hoendiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het Hoendiep zijn zondagmiddag twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 15.45 uur op het fietspad tussen de stad en Hoogkerk. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Twee fietsers zijn op elkaar gebotst. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Eén van de fietsers is door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Deze persoon is behandeling in de ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Beide rijwielen raakten licht beschadigd.