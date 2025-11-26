Fietser naar ziekenhuis na aanrijding op Hereweg, mogelijk benevelde automobilist aangehouden

Foto: 112 Groningen

Ter hoogte van de Vechtstraat kwamen aan het einde van woensdagmiddag auto en een fietser met elkaar in botsing op de Hereweg. Hierbij is de fietser gewond geraakt en de bestuurder van de auto meegenomen naar een politiebureau.

Het slachtoffer werd gestabiliseerd in een ambulance en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis met onbekend letsel. De automobilist is aangehouden door de politie, vermoedelijk na een positieve test op het gebruik van alcohol of verdovende middelen.

De busbaan werd tijdelijk gestremd. Dat zorgde voor enige verkeershinder.