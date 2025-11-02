Fietser gewond bij aanrijding met scooterrijder op Peizerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Peizerweg is een fietser lichtgewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.10 uur ter hoogte van een tuincentrum. “Door nog onbekende oorzaak zijn de fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Ten Cate. “De fietser liep daarbij een verwonding op aan zijn been. Hij hoefde niet behandeld te worden door medisch personeel, maar hij is wel, met ondersteuningen van omstanders, strompelend weggelopen. De scooterrijder kwam er zonder verwondingen vanaf.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De schade aan de voertuigen lijkt beperkt te zijn gebleven.