Fietsenbergingen Koeriersterweg moeten weg

Foto: Google Maps

De gemeente blijft op haar standpunt staan: de fietsenbergingen in diverse voortuinen aan de Koeriersterweg moeten worden afgebroken.

Het gaat om vijf bergingen die in voortuinen zijn geplaatst. Een gemeentelijk inspecteur heeft de situatie onderzocht, na een melding van een buurtbewoner. Alle bergingen waren zonder vergunning gebouwd en zijn in strijd met het omgevingsplan. Ze staan bovendien op gemeentegrond. Nadat de bewoners een last onder dwangsom hadden gekregen hebben zij bezwaren ingediend.

De gemeente ziet geen mogelijkheden om de bergingen toe te staan. Bovendien is er achter de woningen ruimte voor een berging. De gemeente is dan ook niet van plan om alsnog met de bewoners in gesprek te gaan.