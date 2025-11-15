FC Groningen Vrouwen beleeft historische avond in de Euroborg met winst op Jong ADO Den Haag

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De FC Groningen Vrouwen hebben zaterdagavond geschiedenis geschreven. Voor het eerst speelde het team in de Euroborg, en dat in een stadion dat met meer dan 10.000 verkochte kaarten goed gevuld was.

Het publiek fungeerde als een luidruchtige twaalfde man en zag hoe de Groningse vrouwen met een overtuigende 3-0 overwinning afrekenden met Jong ADO Den Haag. Dankzij de zege neemt FC Groningen de koppositie in de tweede divisie over.

Eerste helft: kansenregen, maar geen doelpunten

De Groningse speelsters begonnen sterk en kregen al in de zesde minuut een eerste grote kans. Toch liet ook ADO zich zien, onder meer in de tiende minuut en met een gevaarlijke mogelijkheid rond minuut 28. FC Groningen ontsnapte zelfs bijna aan een eigen doelpunt na twaalf minuten spelen.

Het duel golfde heen en weer: tussen minuut 15 en 18 creëerde Groningen meerdere dreigingen, maar de Haagse ploeg kreeg op haar beurt serieuze kansen in de 37ste, 43ste en 44ste minuut. Vlak voor rust ontving FC Groningen nog een gele kaart en mocht ADO aanleggen voor een vrije trap, maar gescoord werd er niet: 0-0 bij rust.

Tweede helft: Groningen beslist het duel

Met hernieuwde energie kwam FC Groningen uit de kleedkamer. Dat betaalde zich al snel uit: in de 58ste minuut schoot de net ingevallen Renée Huizinga (nr. 10) de 1-0 binnen, tot grote vreugde van de massaal aanwezige supporters.

Na twee wissels bij ADO in minuut 61, zette Groningen door. Een corner in de 64ste minuut leidde tot de 2-0, gemaakt door Pascalle Pomper (nr. 9). Nog geen vijf minuten later was het opnieuw Pomper die de score verder uitbreidde: met een fraaie lob over de keeper zette ze de 3-0 op het bord.

Hoewel ADO nog gevaarlijk werd met kansen in de 75ste, 79ste en 81ste minuut, gaf Groningen de controle niet meer uit handen. Trainer en staf voerden zelf meerdere wissels door om de voorsprong veilig te stellen.

Euforie in de Euroborg

Na het laatste fluitsignaal barstte de euforie los. Doelpuntenmaker Pascalle Pomper mocht aan het einde van de wedstrijd de ‘Player of the Match’ in ontvangst nemen. Voor het oog van duizenden enthousiaste supporters stapte FC Groningen Vrouwen 1 van het veld als nieuwe koploper. Dankzij de overtuigende overwinning staat het team nu boven Jong ADO Den Haag met éen punt verschil op de ranglijst.

Een historische avond, een overtuigende zege en een stadion dat smaakt naar meer: FC Groningen Vrouwen 1 heeft in de Euroborg een visitekaartje van formaat afgegeven.