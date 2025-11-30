FC Groningen voor vijf minuten voetbal naar Amsterdam: wedstrijd tegen Ajax gestaakt

FC Groningen ging zondagavond op bezoek bij Ajax. De wedstrijd werd na vijf minuten spelen tijdelijk gestaakt wegens vuurwerk vanaf de tribunes. Na de hervatting werd er opnieuw vuurwerk afgestoken en werd de wedstrijd bij een 0-0 tussenstand definitief gestaakt.

FC Groningen begon voor het eerst sinds 29 augustus met clubtopscorer Brynjólfur Willumsson in de punt van de aanval. De IJslander raakte door blessureleed zijn basisplaats kwijt aan David van der Werff, maar mocht het in Amsterdam weer vanaf de aftrap laten zien. Younes Taha vulde de plek van de gepasseerde Van der Werff in aan de rechterkant van de voorhoede.

De van Ajax gehuurde Dies Janse hielp zijn ploeg een handje toen hij in de tweede minuut een poging van aanvaller Mika Godts voor de doellijn weghaalde. Enkele minuten later werd de wedstrijd stilgelegd wegens een niet in het programmaboekje opgenomen vuurwerkshow vanaf de tribune. Pas na bijna een half uur staken was de rook bijna helemaal verdwenen uit de Johan Cruijff Arena en weer een kwartier later werd de wedstrijd door arbiter Bas Nijhuis hervat.

Vrijwel direct na de hervatting werd de wedstrijd definitief gestaakt toen er opnieuw fakkels werden afgestoken. Zo konden de ruim 55.000 aanwezige supporters na een minuut of vijf voetbal naar huis.

Ruim 1200 supporters van FC Groningen waren meegereisd naar de hoofdstad. Zij werden na de wedstrijd uitvoerig bedankt door de selectie en staf van de FC. Wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld is nog niet bekend.