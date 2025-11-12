FC Groningen verliest doelpuntrijk oefenduel bij HSV

Foto via HSV

Tijdens de interlandpauze speelde FC Groningen woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Hamburger SV. De Groningers verloren in Hamburg met 6-3.

FC Groningen begon de wedstrijd met zeven ontbrekende spelers, die vanwege interlands voor hun land actief zijn. Trainer Dick Lukkien stuurde daarom de volgende spelers het veld op voor de aftrap: Jurjus, Rente (C), Peersman, Janse, Prins, Land, de Jonge, Mendes, Taha, Seuntjens en Zawada. Na rust begon Lukkien met zijn wissels, waardoor ook Emeran, Kelder, Bouland, Mercera, Dilemma, Resink, Hoekstra, Van der Werff, Holder en Eggens minuten mochten maken.

HSV had het initiatief aan het begin van de wedstrijd. De Duitse ploeg kwam na een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Emir Sahiti en breidde die voorsprong al snel uit via Immanuel Pherai.

Groningen kreeg daarna een grote kans via Oskar Zawada, maar zijn schot ging naast. Kort voor rust werd het 3-0 voor de Duitse ploeg door een treffer van Bakery Jatta.

Na de pauze kwam Groningen beter terug. Invaller David van der Werff maakte na rust de 3-1 en later vanaf afstand de 4-2. Mark Hoekstra zorgde vlak daarna voor 5-3. Maar HSV hield FC Groningen dus constant op afstand. Tussen de Groningse goals door scoorde Sahiti zijn tweede van de middag (4-1) en Ransford-Yeboah Königsdörffer maakte 5-2. In de slotfase besliste Guilherme Ramos het duel met de 6-3.

Na de interlandperiode is PEC Zwolle volgende week zondag de volgende tegenstander van FC Groningen in de Euroborg.