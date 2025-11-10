FC Groningen-spelers op pad met nationale teams tijdens interlandperiode

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

Door de laatste interlandperiode van dit kalenderjaar ligt de competitie in de Vriendenloterij Eredivisie dit weekend stil. Verschillende spelers van FC Groningen hebben zich aangesloten bij hun nationale teams om in actie te komen.

De meeste FC’ers komen in actie tijdens de EK-kwalificatie wedstrijd tussen Jong Oranje – Jong Slovenië. Voor Jong Oranje zijn Jorg Schreuders, Thom van Bergen en Thijmen Blokzijl geselecteerd. Aan de kant van Jong Slovenië staat doelman Lovro Stubljar onder de lat. De twee teams spelen op vrijdag 14 november om 18.30 uur tegen elkaar in Leeuwarden.

Op dinsdag 18 november speelt Jong Oranje in Hongarije tegen Jong Israël (aftrap 19.30 uur). Jong Slovenië speelt deze interlandperiode slechts één kwalificatiewedstrijd.

Vaessen strijdt Suriname voor WK-ticket

Doelman Etienne Vaessen maakt met Suriname nog kans op deelname aan het WK van volgend jaar. Het land staat bovenaan in de kwalificatiepoule, met nog twee wedstrijden te gaan.

Suriname speelt op donderdag 13 november om 23.00 uur Nederlandse tijd thuis tegen El Salvador. Op woensdag 19 november volgt een uitwedstrijd in Guatemala, die om 02.00 uur Nederlandse tijd begint.

Concurrent Panama heeft hetzelfde aantal punten, maar een slechter doelsaldo. De nummer één van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Bij een tweede plaats kan Suriname mogelijk via de play-offs nog een ticket bemachtigen. Eindigt het land als derde, dan is de WK-droom voorbij.

Willumsson en IJsland hopen op play-offs

Ook Brynjolfur Willumsson heeft met IJsland nog kans op WK-ticket, al is het land afhankelijk van resultaten op andere velden. IJsland staat momenteel derde in de poule en moet een plek stijgen om via de play-offs uitzicht te houden op kwalificatie.

De FC Groningen-spits speelt met IJsland op donderdag 13 november tegen Azerbeidzjan. Op zondag 16 november volgt het cruciale duel met Oekraïne. Beide wedstrijden worden buitenshuis gespeeld.

WK-deelname via de play-offs is alleen mogelijk wanneer IJsland op zondag met drie of minder punten achterstaat op Oekraïne en de onderlinge wedstrijd vervolgens wint.

Van der Laan met Zweden onder-18 naar Spanje

Verdediger Elvis van der Laan maakt deel uit van Zweden onder-18, dat twee oefenduels in Spanje speelt. Op donderdag 13 november neemt zijn ploeg het op tegen Denemarken onder-18. Op maandag 17 november volgt een wedstrijd tegen Nederland onder-18, die om 18.00 uur wordt afgetrapt.