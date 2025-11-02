FC Groningen speelt tegen FC Twente voor het eerst dit seizoen gelijk

FC Groningen heeft voor het eerst deze competitie een wedstrijd gelijkgespeeld. In de eigen Euroborg werd het 1-1 tegen FC Twente.

Afgelopen donderdagavond verloor FC Groningen met 5-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam in het kader van het bekertoernooi. Trainer Dick Lukkien had dus nog geen 72 uur om zijn ploeg klaar te stomen voor het treffen met de nummer acht van de competitie.

Tegen Twente begon Groningen met Marco Rente in de basis. De Duitse verdediger was tegen Sparta nog niet fit genoeg om vanaf het begin te starten. Tyrique Mercera verdween naar de reservebank.

Het was Rente die na tien minuten voetbal de kans kreeg om Groningen op voorsprong te zetten, maar de rechtsback kreeg de bal net niet helemaal lekker mee waardoor zijn inzet nog gekeerd kon worden op de lijn. Ook de rebound van David van der Werff werkt gekraakt.

Kansen voor Groningen

Via Marvin Peersman, een van de uitblinkers aan Groninger zijde, kreeg FC nog twee keer de kans om de score te openen. Ook Younes Taha, Jorg Schreuders en Thom van Bergen kregen kansen op een doelpunt, maar Twente-doelman Lars Unnerstall hield zijn ploeg meer dan eens in de wedstrijd.

Dat het met rust nog 0-0 stond, zal dan ook teleurstellend zijn geweest voor Lukkien, die zijn ploeg vlak na de pauze ook nog eens een tegendoelpunt zag slikken. Kristian Hlynsson zette de bezoekers op voorsprong na een voorzet vanaf de linkerkant.

Twente kon niet lang van de voorsprong genieten omdat het vier minuten later een strafschop weggaf na een overtreding op Van Bergen. Aanvoerder Stije Resink was vanaf elf meter trefzeker en bracht met zijn eerste treffer van het seizoen de stand in evenwicht.

Groningen ging op jacht naar een tweede treffer en kreeg via invallers Brynjólfur Willumsson en Mats Seuntjens mogelijkheden. Twente kreeg aan de andere ook nog kansen op een treffer, maar beide ploegen kwamen niet meer tot scoren.

Door de eerste puntendeling van het seizoen staat Groningen na elf wedstrijden op 19 punten. Daarmee blijft het voorlopig vijfde in de eredivisie. Volgende week zondag gaat de FC op bezoek in Nijmegen, bij N.E.C.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Stije Resink, Tika de Jonge; David van der Werff (71’ Brynjólfur Willumsson), Younes Taha, Jorg Schreuders; Thom van Bergen (82’ Mats Seuntjens)

Opstelling FC Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad (81’ Stav Lemkin), Mats Rots; Ramiz Zerrouki, Thomas van den Belt; Daan Rots (81’ Taylor Booth) , Kristian Hlynsson (75’ Arno Verschueren), Sondre Ørjasaeter (63’ Marko Pjaca); Ricky van Wolfswinkel (81’ Sam Lammers)