FC Groningen op oorlogssterkte tegen PEC Zwolle

FC Groningen kan zondag thuis tegen PEC Zwolle aantreden met een vrijwel fitte selectie.

De laatste wedstrijden speelde FC Groningen een goede eerste helft, maar liet de ploeg na rust steken vallen. Zo verloor FC Groningen twee weken geleden na een prima eerste bedrijf toch met 2-0 van NEC.

“Het moet voor de mensen duidelijk zijn dat we niet een kant-en-klaar product zijn”, aldus trainer Dick Lukkien. “Wij hebben een ploeg in ontwikkeling en in het voetbal heb je bijna nooit twee gelijke helften. Zeker niet bij een ploeg die nog volop in ontwikkeling is. Daar leggen we ons niet bij neer, maar we snappen ook dat het er af en toe bij hoort.”

FC Groningen staat zesde in de eredivisie met 19 punten uit 12 wedstrijden. PEC is vijftiende met 12 uit 12. De wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle in de Euroborg begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Alex Bos.