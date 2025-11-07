FC Groningen met fitte selectie naar NEC

Foto: Jorrit Tempels

FC Groningen kan zondag in Nijmegen tegen NEC aantreden met een fitte selectie.

Het lijkt op voorhand een boeiend duel te worden, “Twee aanvallend ingestelde ploegen, die graag hoog druk geven”, aldus FC Groningen trainer Dick Lukkien. “Ik verwacht dan ook een mooie en open wedstrijd met veel strijd”.

FC Groningen staat vijfde in de eredivisie met 19 punten uit 11 wedstrijden. NEC is achtste met 15 punten.

NEC – FC Groningen begint zondagmiddag om 14.30 uur uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.