FC Groningen met 6-3 ten onder tegen HSV Hamburg

FC Groningen heeft woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen HSV Hamburg met 6-3 verloren. Bij rust was het 3-0. Het betrof een besloten duel zonder supporters.

De Groningse doelpunten kwamen op naam van David van der Werff (2x) en Mark Hoekstra. De wedstrijd werd gespeeld op één van de velden van het trainingscomplex van de Duitse tegenstander. HSV promoveerde afgelopen seizoen na zeven jaar afwezigheid naar de 1. Bundesliga en staat nu op de 13e plaats.

FC Groningen miste een flink aantal basisspelers vanwege interlandverplichtingen. Het betrof onder meer doelman Etienne Vaessen, Jorg Schreuders, Thom van Bergen, Thijmen Blokzijl en Brynjolfur Willumsson. Diverse jeugdspelers mochten daarom minuten maken.