FC Groningen maakte afgelopen seizoen 1,6 miljoen euro nettowinst

FC Groningen kan financieel terugkijken op een succesvol seizoen. Uit het financieel jaarverslag blijkt dat de club de periode 2024/2025 heeft afgesloten met een nettowinst van 1,6 miljon euro. De winst is toegevoegd aan het eigen vermogen van de club dat hierdoor stijgt naar ruim 10,5 miljoen euro.

Dit positieve resultaat is een forse verbetering ten opzichte van het degradatiejaar 2023/2024, waarin nog een verlies van ongeveer 3,0 miljoen euro werd geleden. Met de winst van 1,6 miljoen euro wordt een deel van die verliezen opgevangen, waardoor FC Groningen een stevig financieel fundament voor de toekomst heeft gecreëerd. De totale opbrengsten zijn in één seizoen met 34 procent gestegen naar 27,5 miljoen euro.

Fans zorgen voor commerciële boost

Deze groei werd enerzijds mogelijk gemaakt door een positief transferresultaat van 2,3 miljoen euro. Dit werd behaald door de verkoop van onder meer Isak Määttä, Laros Duarte en Johan Hove, maar ook door doorverkoopclausules van oud-spelers zoals Jørgen Strand Larsen en Azor Matusiwa.

Anderzijds springt de toename van de commerciële opbrengsten uit merchandise en horeca in het oog. De hoge bezettingsgraad van Euroborg speelde hierin een grote rol. De merchandise omzet steeg fors met bijna 0,9 miljoen euro, naar een totaal van 2,0 miljoen euro. Vooral de promotie naar de Eredivisie en de verkoop van het speciale ‘050-tenue’ gaven hier een enorme boost aan. Ook de horeca-opbrengsten lieten een stijging zien van circa 0,6 miljoen euro, naar in totaal 4,1 miljoen euro. De club profiteerde hierbij ook van interlands van Jong Oranje en het Nederlands elftal in Euroborg, die samen al ruim 0,5 miljoen euro omzet opleverden.

Aandachtspunt blijft huisvesting

Ondanks de sterke groei blijft er een punt van zorg. De huisvestingskosten bedragen 5,0 miljoen euro, wat 18 procent van de totale opbrengsten is en ruimschoots boven het branchegemiddelde ligt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexatie van de huur en hogere onderhoudskosten. Ongeveer 42 procent van de begroting kan gebruikt worden voor het ‘kernproduct voetbal’.

Voor het seizoen 2025/2026 werkt de club met een begroting van 26,2 miljoen euro. Het begroot operationeel tekort van 2,75 miljoen euro wordt volledig gedekt door verwachte transferresultaten, waarbij de recente verkoop van Luciano Valente aan Feyenoord een belangrijke rol speelt. De club hoopt hiermee de volgende stap te zetten om weer uit te groeien tot een stabiele subtopper in de Eredivisie.

